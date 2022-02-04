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Воронин о Грулеве: «Сделал самый большой шаг вперед из всех с момента, как мы пришли в «Динамо»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением о прогрессе форварда Вячеслава Грулева. — Грулев в этом сезоне сделал качественный шаг вперед.

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