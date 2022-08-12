Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Чемпионат России. «Факел» примет «Урал», «Зенит» сыграет с ЦСКА в субботу

5-й тур Мир РПЛ стартует в пятницу матчем «Факел» – «Урал». В субботу «Локомотив» сыграет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» сразится с ЦСКА, «Краснодар» встретится на выезде с «Динамо».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх