«Хочу переехать к папе»: Прилучный показал прошлогоднее письмо сына Деду Морозу

Новосибирский актёр Павел Прилучный не устаёт бороться за право жить со своим 11-летним сыном Тимофеем, несмотря на судебное решение, которое требует, чтобы мальчик оставался с матерью, Агатой Муцениеце, до завершения судебных разбирательств.