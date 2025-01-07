«Хочу переехать к папе»: Прилучный показал прошлогоднее письмо сына Деду Морозу

Новосибирский актёр Павел Прилучный не устаёт бороться за право жить со своим 11-летним сыном Тимофеем, несмотря на судебное решение, которое требует, чтобы мальчик оставался с матерью, Агатой Муцениеце, до завершения судебных разбирательств.
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