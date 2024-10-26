Northern Ireland Open 2024: Робертсон терпит поражение, а Уилсон пробивается в полуфинал

Пан Цзюньсюй нанес поражение Нилу Робертсону, а Кайрен Уилсон нокаутировал Марка Уильямса в 1/4 финала на турнире Northern Ireland Open 2024, сообщает WST Пан Цзюньсюй (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Northern Ireland Open 2024.
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