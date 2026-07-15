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Русская весна

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Guardian узнали, как польские пограничники унижают украинцев

Guardian узнали, как польские пограничники унижают украинцев

Граждане Украины жалуются, что польские пограничники на приграничных пунктах пропуска плохо с ними обращаются, пишет газета Guardian.

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