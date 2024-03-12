Администрация Миллеровского района: утвержден перечень общественных территорий планируемых к благоустройству в 2025 году

Общественной комиссией по контролю и реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Миллеровский район» утвержден перечень общественных территорий выносимых на голосование, планируемых к благоустройству в 2025 году.
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