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Юных ивановцев приглашают принять участие в конкурсе детского творчества "Полицейский дядя Стёпа-2022".

     Общественный совет при УМВД России по Ивановской области объявляет о старте регионального этапа конкурса детского творчества "Полицейский дядя Стёпа-2022".

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