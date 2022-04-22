Юных ивановцев приглашают принять участие в конкурсе детского творчества "Полицейский дядя Стёпа-2022".

Общественный совет при УМВД России по Ивановской области объявляет о старте регионального этапа конкурса детского творчества "Полицейский дядя Стёпа-2022".
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