С 1 июня по 31 августа 2025 года проводится информационно-пропагандистская акция ´Безопасные каникулы´.

Акция проходит для привлечения внимания общественности к проблеме детской шалости с огнём, предупреждения пожаров и гибели детей от них, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности (дома, на улице, водоёме и др.