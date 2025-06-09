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С 1 июня по 31 августа 2025 года проводится информационно-пропагандистская акция ´Безопасные каникулы´.

С 1 июня по 31 августа 2025 года проводится информационно-пропагандистская акция ´Безопасные каникулы´.

Акция проходит для привлечения внимания общественности к проблеме детской шалости с огнём, предупреждения пожаров и гибели детей от них, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности (дома, на улице, водоёме и др.

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