Качать провал: приложения-клоны крадут данные, деньги и фото россиян Елена ГалицкаяВ последние годы в России участились случаи распространения вредоносных приложений-клонов, которые маскируются под официальные программы.
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