Чемпион мира по хоккею Михаил Татаринов выставил медали на продажу из-за жилья

Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, бывший игрок клубов НХЛ Михаил Татаринов выставил на продажу коллекцию своих наград.
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