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FiNE NEWS

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Иван Охлобыстин: «Миллион за тайну — это не предел, когда речь о личном!»

Иван Охлобыстин — человек, который умеет держать свои тайны под строгим контролем. На премьере фильма «Сказка о потерянном времени» он неожиданно для многих раскрыл, что готов отдать миллион рублей, лишь бы некоторые подробности своей жизни остались в секрете.

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