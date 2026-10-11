Иван Охлобыстин: «Миллион за тайну — это не предел, когда речь о личном!»

Иван Охлобыстин — человек, который умеет держать свои тайны под строгим контролем. На премьере фильма «Сказка о потерянном времени» он неожиданно для многих раскрыл, что готов отдать миллион рублей, лишь бы некоторые подробности своей жизни остались в секрете.