В Госдуме призвали не проводить финансовые операции в Telegram

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал россиян воздержаться от финансовых операций в Telegram до официальных разъяснений Роскомнадзора и ФСБ, поскольку мессенджер могут признать террористической организацией.
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