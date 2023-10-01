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Кадыров заявил, что слухи о его смерти распускают враги России

Кадыров заявил, что слухи о его смерти распускают враги России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался по поводу сообщений о своей возможной болезни. В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным он заявил, что подобная информация исходит от врагов России, которые желают ей поражения.

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