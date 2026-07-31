Врач раскрыла роль сна в сохранении молодости

Во время сна запускаются механизмы восстановления тканей и детоксикации Врач Ольга Шуппо в интервью RT подчеркнула важность соблюдения природных биоритмов для здоровья, что включает регулярный сон и пробуждение в одно и то же время.
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