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Врач раскрыла роль сна в сохранении молодости

Врач раскрыла роль сна в сохранении молодости

Во время сна запускаются механизмы восстановления тканей и детоксикации Врач Ольга Шуппо в интервью RT подчеркнула важность соблюдения природных биоритмов для здоровья, что включает регулярный сон и пробуждение в одно и то же время.

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