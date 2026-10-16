Кэти Захария уходит с должности пресс-секретаря Белого дома, сообщил ряд американских СМИ. Ее первый брифинг обернулся чередой неловких моментов, а отсутствие адвокатской лицензии вызвало общественный резонанс, так как президент представил ее как адвоката.
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