Кэти Захария уходит с должности пресс-секретаря Белого дома, сообщил ряд американских СМИ. Ее первый брифинг обернулся чередой неловких моментов, а отсутствие адвокатской лицензии вызвало общественный резонанс, так как президент представил ее как адвоката.