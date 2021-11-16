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Подписанный Путиным указ об экономической помощи Донбассу в Киеве назвали «нарушающим Минские соглашения»

Подписанный Путиным указ об экономической помощи Донбассу в Киеве назвали «нарушающим Минские соглашения»

Украина обвинила Россию в нарушении Минских соглашений, ведении гибридной войны и попытке присоединения территорий народных республик Донбасса.

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