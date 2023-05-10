Daily Moscow

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Греческий генерал Христу: киевский режим совершил преступление, перенеся бои в города

Греческий генерал Христу: киевский режим совершил преступление, перенеся бои в города

Как подчеркнул генсек греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу, террористический киевский режим совершил военное преступление, перенеся бои в украинские города и отказавшись выводить оттуда мирное население.

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