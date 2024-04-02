«Известия» узнали подробности о ситуации в охваченном террором Гаити

Ситуация в Гаити продолжает накаляться — спустя месяц с момента побега нескольких тысяч заключенных из тюрьмы Порт-о-Пренса преступные группировки продолжают удерживать практически полный контроль над столицей и нападать на местное население.
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