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Самонов о серебре Пекина: «Мне приятно. Это в любом случае медаль с Олимпиады, хоть все и говорят, что не было игроков НХЛ»

Российская команда заняла на турнире 2-е место, уступив в финале сборной Финляндии.  – На Олимпиаде-2022 вы не сыграли ни одного матча.

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