Сенатор Пушков: США обращаются с Украиной как с колонией, требуя ее ресурсы

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что США, требуя от Украины передать под контроль Вашингтона 50% ее минеральных ресурсов, обращаются с республикой как с колонией.
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