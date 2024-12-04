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«Эффективное средство разведки»: в западной прессе оценили разработку Россией стратосферных аэростатов

«Эффективное средство разведки»: в западной прессе оценили разработку Россией стратосферных аэростатов

Российская компания «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» (ДКБА), входящая в состав «Ростеха», заключила партнёрское соглашение с МГТУ имени Баумана для разработки передовых стратосферных аэростатов длительного полёта, которые могут применяться в военной разведке, связи и наблюдении.

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