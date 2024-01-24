Лунный календарь огородника: лучшее время для посева рассады в феврале 2024 года Юлия ПономареваФевраль в мире садоводства — время, когда природа пробуждается, и важно правильно использовать лунный календарь для максимальной продуктивности.
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