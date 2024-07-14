За неделю в городах Украины сожжено 4 автомобиля солдат ВСУ

В Одессе произошел очередной поджог автомобиля военнослужащего. Об этом сообщило издание “Страна”. По данным издания, это уже четвертый за неделю случай сожжения автомобиля, принадлежащего служащему в рядах ВСУ.
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