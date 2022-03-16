Научный центр Политеха готов принять на работу сотрудников компаний, ушедших из России

Стало известно, что Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии», который создан на базе Политеха, намерен взять на работу инженеров и IT-специалистов компаний, которые уходят из России.
Стало известно, что Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии», который создан на базе Политеха, намерен взять на работу инженеров и IT-специалистов компаний, которые уходят из России.
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