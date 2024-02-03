Неизвестные нанесли на здания в Петрозаводске уродливые надписи

Ночная прогулка четверки «художников» попала на видео. Героев призвали признать свои ошибки На фасадах зданий, ставнях торговых точек в столице Карелии появляются некрасивые надписи, оставленные маркерами или сделанные из баллончиков.
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