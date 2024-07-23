Актер Олег Тополянский о работе с Кончаловским, рок-музыке и фильме «Тополиный пух»

Совсем скоро в кино выйдет фильм «Тополиный пух», который обещает стать хитом летнего проката. Это необычная по форме комедия с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой, действие которой будет показано с точки зрения разных персонажей, в разной степени несчастных.