Александр Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента — их могут провести досрочно

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос о своем переизбрании. По его словам, он пока не знает, станет ли выдвигать свою кандидатуру на пост лидера главы республики, но что известно точно - в большой политике Лукашенко останется.
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос о своем переизбрании. По его словам, он пока не знает, станет ли выдвигать свою кандидатуру на пост лидера главы республики, но что известно точно - в большой политике Лукашенко останется.
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