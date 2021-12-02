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Александр Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента — их могут провести досрочно

Александр Лукашенко ответил на вопрос об участии в выборах президента — их могут провести досрочно

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос о своем переизбрании. По его словам, он пока не знает, станет ли выдвигать свою кандидатуру на пост лидера главы республики, но что известно точно - в большой политике Лукашенко останется.

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