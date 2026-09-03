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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адвокат «Клипперс»: «Стив Балмер потратил почти 50 млн на финансирование расследования НБА, при этом его репутации нанесен непоправимый ущерб. Непростительно»

Адвокат Дэвид Келли, возглавлявший переговоры «Клипперс» с НБА по поводу расследования обхода потолка зарплат, публично обратился к Адаму Сильверу после оглашения наказания.

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