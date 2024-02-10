AP: на пути нового командующего ВСУ Сырского стоят огромные проблемы

Изменения в высшем военном командовании Украины не решат некоторых из самых больших проблем ВСУ, а новому главнокомандующему армией Александру Сырскому предстоит столкнуться с "огромными трудностями", пишет Associated Press.
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