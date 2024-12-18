Пригожин заявил об обиде на Ивлееву

К Филиппу Киркорову, который бросается оскорблениями в адрес Анастасии Ивлеевой из-за прошлогоднего скандала вокруг "голой" вечеринки, добавилась еще одна знаменитость, которую возмущает отсутствие каких-либо извинений со стороны блогера.