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Новая технология создает жаропрочные материалы за дни вместо месяцев

Новая технология создает жаропрочные материалы за дни вместо месяцев

Углерод-углеродные композиты — важнейшие материалы для систем теплозащиты. Они сочетают малый вес, выдающуюся механическую прочность и способность сохранять стабильность при температурах, при которых плавятся большинство металлов.

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