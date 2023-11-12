Захарова высмеяла попытки Зеленского созвониться с Трампом

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова иронично отреагировала на стремление главы киевского режима Владимира Зеленского связаться с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
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