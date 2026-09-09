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Рязанские новости

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Рязанский лыжник Алипкин завоевал бронзу Кубка России по лыжероллерам

Рязанский лыжник Алипкин завоевал бронзу Кубка России по лыжероллерам

Финал Кубка России стартовал в Южно-Сахалинске. Третье место занял рязанский спортсмен Александр Алипкин с результатом 38 минут 54 секунды.

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