Добровинский рассекретил, зачем Дуров рассказал про 100 своих биологических детей: «Клуб детей» меня смущает»

На днях на весь интернет разлетелась новость о биологических детях Павла Дурова, которых, по его же словам, более 100 в этом мире в связи с тем, что мужчина на постоянной основе сдавал в репродуктивную клинику свой биологический материал и теперь может похвастаться распространением своей генетики в огромных масштабах.