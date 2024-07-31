Добровинский рассекретил, зачем Дуров рассказал про 100 своих биологических детей: «Клуб детей» меня смущает»

На днях на весь интернет разлетелась новость о биологических детях Павла Дурова, которых, по его же словам, более 100 в этом мире в связи с тем, что мужчина на постоянной основе сдавал в репродуктивную клинику свой биологический материал и теперь может похвастаться распространением своей генетики в огромных масштабах.
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