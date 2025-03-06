Сергунина: в Москве создали центр биометрических испытаний

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В столице начинает работу Единый центр биометрических испытаний. Он будет заниматься исследованиями, пилотированием и оценкой решений с применением видеоаналитики, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии