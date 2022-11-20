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Министр обороны США: “У России впечатляющие вооружения,но это не помогло им одержать победу в завоевательной кампании”

Министр обороны США: “У России впечатляющие вооружения,но это не помогло им одержать победу в завоевательной кампании”

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что у России огромная армия и впечатляющее оружие. Однако, по его мнению, это не помогло ей “победить” на Украине, потому что “война – это не только оружие”.

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