Репортер Тревор Лэйн: «У «Лейкерс» есть время до Хэллоуина, чтобы принять решение по Далтону Кнехту. Оно вряд ли будет положительным»

Форвард «Лейкерс» Далтон Кнехт продемонстрировал ощутимый спад на второй сезон в НБА . В его активе 4,2 очка и 1,4 подбора за 10,2 минуты в 54 матчах.
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