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Мартемьянов об игре «Амура»: «Вышли играть только на победу, парни понимают, что положение у нас не очень хорошее»

Мартемьянов об игре «Амура»: «Вышли играть только на победу, парни понимают, что положение у нас не очень хорошее»

Главный тренер «Амура», Андрей Мартемьянов, подвел итоги матча КХЛ против «Лады».Главный тренер «Амура», Андрей Мартемьянов, подвел итоги матча КХЛ против «Лады».

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