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FiNE NEWS

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Новая иммунотерапия обеспечила полное излечение ребенка от агрессивного рака печени с метастазами

Медицинские специалисты из Медицинского колледжа Бейлора, Техасской детской больницы и Детской больницы Сиэтла представили уникальный клинический случай, связанный с лечением агрессивной формы рака печени у ребенка.

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