Новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше: как россияне будут отдыхать в 2025 году, изменения в праздничных днях Ольга ВайленкоВ 2025 году российские граждане смогут рассчитывать на более сбалансированный и комфортный график праздничных и выходных дней.