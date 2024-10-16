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Новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше: как россияне будут отдыхать в 2025 году, изменения в праздничных днях

Новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше: как россияне будут отдыхать в 2025 году, изменения в праздничных днях

Новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше: как россияне будут отдыхать в 2025 году, изменения в праздничных днях Ольга ВайленкоВ 2025 году российские граждане смогут рассчитывать на более сбалансированный и комфортный график праздничных и выходных дней.

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