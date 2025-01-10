Си Цзиньпин председательствовал на заседании ПК Политбюро ЦК КПК, на котором был заслушан ряд рабочих докладов

Пекин, 9 января /Синьхуа/ -- Постоянный комитет /ПК/ Политбюро ЦК КПК в четверг провел заседание, на котором были заслушаны доклады о проделанной работе, представленные партийными группами Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/, Госсовета, Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/, Верховного народного суда /ВНС/ и Верховной народной прокуратуры /ВНП/, а также Секретариатом ЦК КПК.