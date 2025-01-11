❗️⚡️Владимир Путин на переговорах с Трампом будет обсуждать стратегические гарантии безопасности для России и свертывание сил НАТО на восточном фланге альянса.
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❗️⚡️Владимир Путин на переговорах с Трампом будет обсуждать стратегические гарантии безопасности для России и свертывание сил НАТО на восточном фланге альянса.