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День сотрудников частных охранных агентств отмечают 11 марта: как красиво поздравить с праздником

День сотрудников частных охранных агентств отмечают 11 марта: как красиво поздравить с праздником

День сотрудников частных охранных агентств в 2024 году отмечается 11 марта. Чей это праздник? 11 марта 1992 года в России был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности», что обуславливает празднование профессионального праздника сотрудниками охранных агентств и частными детективами в этот день.

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