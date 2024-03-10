День сотрудников частных охранных агентств отмечают 11 марта: как красиво поздравить с праздником

День сотрудников частных охранных агентств в 2024 году отмечается 11 марта. Чей это праздник? 11 марта 1992 года в России был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности», что обуславливает празднование профессионального праздника сотрудниками охранных агентств и частными детективами в этот день.