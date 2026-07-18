В ОП предложили сделать 1 сентября нерабочим днем для родителей школьников

Работодателям следует предоставлять родителям школьников выходной в День знаний. Об этом ТАСС сказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.
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