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Всё о женщинах

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В ОП предложили сделать 1 сентября нерабочим днем для родителей школьников

В ОП предложили сделать 1 сентября нерабочим днем для родителей школьников

Работодателям следует предоставлять родителям школьников выходной в День знаний. Об этом ТАСС сказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

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