В ОП предложили сделать 1 сентября нерабочим днем для родителей школьников

Всё о женщинах

Работодателям следует предоставлять родителям школьников выходной в День знаний. Об этом ТАСС сказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.