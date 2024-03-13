Политнавигатор Россия не откажется от Одесской, Николаевской и Херсонской областей, и стратегическая важность этих территорий ничуть не меньше Киева.
Полковник СБУ: «Даже если русские зайдут в Киев, мы останемся Украиной»
Комментарии
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Natalija Osminina
Какие-то дебилы, поставившие на оба моих поста дислайки, лишь подтвердили, что есть слепые кроты. Не видно им, что Украины не будет. Что в мозгах этих кротов- один мусор, видимо.
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2 час.
АС
Анатолий Страшко
Осминина, там не только чернооки и чернобровы. Что касается древней истории этих степей , то я с Вами согласен. Но вот Новейшая история этой территории тогда полный фейк. Я и написал об этом. А ведь многие здесь оперируют понятием "Украина". И те, кто не понимает, что это образование не имеет своих древних государственных корней, должны задуматься. Это не государство, это сборище.
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39 мин.
Natalija Osminina
Сборище.
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27 мин.
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