Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Ну Силезию и Мемель я бы им вернул опосля всего...)) А повторять понятно с кем нонеча надобно))Россия не имеет п...
  • Natalija Osminina
    "Налицо активная работа англосаксов по организации в обозримом будущем большой войны против России" - налицо активная...Ротшильд собирает...
  • Александр Рус
    падаль приебалтийская,иди еще в гаагский суд....кстати,координаты есть у нас....В Канаду надо был...

Полковник СБУ: «Даже если русские зайдут в Киев, мы останемся Украиной»

Полковник СБУ: «Даже если русские зайдут в Киев, мы останемся Украиной»

Политнавигатор Россия не откажется от Одесской, Николаевской и Херсонской областей, и стратегическая важность этих территорий ничуть не меньше Киева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Какие-то дебилы, поставившие  на оба моих поста дислайки, лишь подтвердили, что есть слепые кроты. Не видно им, что Украины не будет. Что в мозгах этих кротов-  один мусор, видимо.
Ответить
2 час.
АС
Анатолий Страшко
Осминина, там не только чернооки и чернобровы. Что касается  древней истории этих степей , то я с Вами согласен. Но вот Новейшая история этой территории тогда полный фейк. Я и написал об этом. А ведь многие здесь оперируют понятием &quot;Украина&quot;. И те, кто не понимает, что это образование не имеет своих древних государственных корней, должны задуматься. Это не государство, это сборище.
Ответить
39 мин.
Natalija Osminina
Сборище.
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх