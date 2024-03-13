Полковник СБУ: «Даже если русские зайдут в Киев, мы останемся Украиной»

Какие-то дебилы, поставившие на оба моих поста дислайки, лишь подтвердили, что есть слепые кроты. Не видно им, что Украины не будет. Что в мозгах этих кротов- один мусор, видимо.

АС

Анатолий Страшко

Осминина, там не только чернооки и чернобровы. Что касается древней истории этих степей , то я с Вами согласен. Но вот Новейшая история этой территории тогда полный фейк. Я и написал об этом. А ведь многие здесь оперируют понятием "Украина". И те, кто не понимает, что это образование не имеет своих древних государственных корней, должны задуматься. Это не государство, это сборище.