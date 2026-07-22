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Дерзновению подобно: как монолит под Медным всадником бросил вызов инженерии XVIII века

Дерзновению подобно: как монолит под Медным всадником бросил вызов инженерии XVIII века

Когда я смотрю на пьедестал Медного всадника, то почти физически ощущаю напряжение той эпохи. Ведь под копытами бронзового коня лежит не просто удачно найденный булыжник, а настоящий осколок вечности, прошедший со мной через века.

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