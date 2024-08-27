QA-Manager об ИИ в тестировании: «Внедрение новых технологий должно быть безопасным и эффективным»

В мире IT скорость разработки имеет ключевое значение. Но как внедрять новые технологии в тестирование, не теряя в качестве продукта? Об этом нам рассказал Денис Лаптов, QA Lead с многолетним опытом работы в крупных российских и международных IT-компаниях.
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