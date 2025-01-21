«Взгляд» предположил, кому была адресована «зига» Илона Маска

В первый рабочий день Дональда Трампа в Белом доме Илон Маск украл его славу. Вместо обсуждения указов нового президента все обсуждают, кому Маск адресовал жест, напоминающий нацистское приветствие, во время своей речи на инаугурации.
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