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Не знаешь русский язык - до свидания: Госдума рассмотрит три новых правила зачисления детей мигрантов в школы

Не знаешь русский язык - до свидания: Госдума рассмотрит три новых правила зачисления детей мигрантов в школы

В Госдуме готовятся рассмотреть очередные законы, призванные ужесточить миграционную политику. На этот раз коснутся вопроса приёма в школу детей мигрантов, планируется ввести ряд жёстких запретов.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Все дети мигрантов должны знать русский язык и обучение в наших школах для них только ПЛАТНОЕ.
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