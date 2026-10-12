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Ответ России Зеленскому, непальская ловушка, план войны НАТО: новости 12 октября

Ответ России Зеленскому, непальская ловушка, план войны НАТО: новости 12 октября

REUTERS/Athit Perawongmetha Москва ответила на заявления главы киевского режима Владимира Зеленского, российские туристы оказались отрезаны паводком в горах Непала, а командование НАТО представило новую концепцию действий на случай военного столкновения на восточном фланге.

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